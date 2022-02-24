Москва, , 13:52 — REGNUM Сообщения о самолётах и бронетехнике, якобы потерянных Россией на Украине, не соответствуют действительности. Об этом в Министерстве обороны России заявили 24 февраля.

ВКС РФ Mil.ru

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«Заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о якобы потерях российских самолетов и бронетехники является полным враньём», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в оборонном ведомстве подчеркнули также, что в рамках специальной операции, объявленной по просьбе властей Донецкой и Луганской Народных Республик, по военной инфраструктуре Украины наносятся удары высокоточным оружием. Города не обстреливаются, угрозы для мирных украинцев нет.

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