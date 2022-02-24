Москва, 24 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Герой России, первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров выступил со специальным обращением к соотечественникам.

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«30 лет западные политики не только продвигали расширение военной инфраструктуры НАТО на восток, но и использовали для разрушения исторического единства России и Украины самые безудержные в своей русофобии политические силы — не просто националистов, а откровенных нацистов, бандеровцев», — говорится в обращении, опубликованном на официальном ТМ-канале ОП РФ.

«Все это делалось цинично, расчетливо, бесцеремонно, иногда и с издевкой, а конечная цель всего этого — разрушить славянское братство народов России и Украины, навсегда разорвать связи наших стран, переписать историю, оболгать подвиги наших предков», — подчеркнул Вячеслав Бочаров.

«Конечно, любые страны в такой игре «мирового гегемона» — США выступают лишь инструментом, пешкой, а цена этой политики никого на Западе не волнует. Именно так было с Украиной, когда закрывались глаза на откровенные преступления нацистов, на разграбление страны олигархами, на вопиющую незаконность государственного переворота 2014 года, подавление всякого инакомыслия и политической оппозиции», — продолжил российский политик.

«Призываю всех поддержать нашего президента, донбасских соотечественников в решении защитить их свободный выбор, выбор крымчан и севастопольцев, защитить святую память о жертвах нашего единого народа, принесенных во имя победы над нацизмом в Великой Отечественной войне, запрет на которую фактически был установлен властями Украины. Призыв совести и справедливости — наказать виновных в пытках и других ужасных преступлениях, подобных тем, что весь мир видел в одесском Доме профсоюзов, виновных в многолетних обстрелах мирного населения Донецкой и Луганской республик, в поощрении фашизма, в геноциде собственного народа», — завершил свое обращение Вячеслав Бочаров.