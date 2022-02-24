Кишинёв, , 13:16 — REGNUM В Молдавию за утро 24 февраля с территории Украины въехали 1900 украинских граждан. Об этом на брифинге сообщила глава МВД Молдавии Анна Ревенко.

Беженцы Alalam.ir

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«Въехали более 1900 граждан Украины, пятеро из которых обратились за защитой нашего государства», — сказала Ревенко.

Она отметила, что основная задача для Молдавии это справиться с наплывом беженцев с украинской территории. Ранее молдавский президент Майя Санду сообщила, что в республике готовы принять несколько десятков тысяч беженцев.

Стоит отметить, что в Молдавии в связи ситуацией на Украине планируется ввести чрезвычайное положение. Патрули полиции усилили работу.

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