Рига, , 13:16 — REGNUM С призывом изолировать Россию от остального мира выступил 24 февраля президент Латвии Эгил Левитс в интервью Латвийскому радио.

Президент Латвии Эгилс Левитс Saeima

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«Россию необходимо изолировать от остального мира», — сказал он.

Также Левитс добавил, что страны Прибалтики вместе с Польшей обратились с просьбой начать совместные консультации по 4-ой статье договора НАТО, предписывающей поведения сран альянса при угрозе территориальной целостности, политической независимости или безопасности какой-либо из участвующих в нем стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что город Мариуполь заблокирован украинским националистическим подразделением «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).