Казань, 24 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов заявил о необходимости в условиях непростой международной обстановки проявить единство и поддержать принятое президентом России Владимиром Путиным решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. С такой речью он выступил на заседании коллегии республиканского минсельхозпрода.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Донбассе

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«Принято решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В этих условиях мы должны обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить единство, поддержать принятое решение руководством страны, обеспечить слаженную работу всех систем, жизнеобеспечение предприятий и учреждений республики», — цитирует «Татар-информ» Минниханова, уверенного в совместном решении новых задач, поставленных перед страной.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ведет борьбу против захватившей власть в Киеве хунты, а не против народа Украины.

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Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин после просьб руководства Донецкой и Луганской народных республик о военной помощи объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

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