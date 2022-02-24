Москва, 24 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Церемония прощания с народным артистом России Борисом Невзоровым проходит в Москве 24 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борис Невзоров в роли Эрнст Генрих Эрнести, прозванный Эйнштейн, пациент

Проститься с артистом пришли его близкие и коллеги, всего несколько десятков человек. В том числе церемонию посетили актёры Малого театра, в котором он работал с 2005 года.

После гражданской панихиды началось отпевание. Похоронят Невзорова на Троекуровском кладбище столицы.

Народный артист России Борис Невзоров скончался 18 февраля на 73-м году жизни в результате заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, Борис Незворов сыграл в десятках фильмов, в том числе в картинках «Россия молодая», «Жил-был Пётр», «Русь изначальная», «Дурак».