Стокгольм, , 13:25 — REGNUM 24 февраля бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт («Умеренные») сравнил начало проведения спецоперации Вооруженными силами России на территории Украины с началом Второй мировой войны. Об этом он написал на странице в соцсети Twitter.

Стокгольм. Швеция

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Бильдт написал, что «вторжение» России на Украину напоминает нападение Германии на Польшу в начале Второй мировой войны, в сентябре 1939 года.

За сутки до этого на телеканале SVT Бильдт выразил обеспокоенность по поводу мировоззрения Владимира Путина, который, по словам шведского политика, «сидит на изоляции и читает книги по истории».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.

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