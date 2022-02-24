Барнаул, , 13:12 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известил о необходимости проведения доследственной проверки на предмет халатности должностных лиц по факту обращений жителей региона, страдающих редким заболеванием — наследственный ангионевротический отёк. Как пояснила 24 февраля старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, пациенты пожаловались на отказ в предоставлении лекарственных препаратов.

Лекарства

По словам граждан, система здравоохранения края обеспечивает необходимыми лекарствами лишь после вынесения судебных решений. Однако указанное заболевание нередко приводит к летальным исходам, если вовремя не получать лечение специальными препаратами.

Проверка инициирована в отношении лиц, в обязанности которых входит обеспечение лекарственными средствами граждан, страдающих редкими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Генеральная прокуратура РФ направила судебный иск о взыскании с министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова расходов, понесенных матерью пятилетнего мальчика Барнаула, который страдает редким заболеванием.

По данным ведомства, ребёнок не получал необходимого лекарства, а выданный рецепт на его приобретение сначала поставили на отсроченное обслуживание, а затем и вовсе аннулировали.

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