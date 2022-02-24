Лос-Анджелес, США, , 13:12 — REGNUM Мэтт Хатчинс, муж Галины Хатчинс, которая погибла во время съёмок фильма Rust («Ржавчина»), прокомментировал рассказ актёра Алека Болдуина о случившемся. Об этом 24 февраля пишет TMZ.

Алек Болдуин (сс) Gage Skidmore

По словам Хатчинса, заявления Болдуина о трагедии «разозлили» его. Как отмечает СМИ, Хатчинса не устроило отрицание актёром ответственности за смерть его жены.

Ранее Мэтт Хатчинс подал в суд на Алека Болдуина и часть съёмочной группы картины. Он требует возмещение ущерба, сумма которого неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что во время съёмок киноленты Rust 21 октября 2021 года Алек Болдуин убил оператора Галину Хатчинс выстрелом из пистолета. По словам самого актёра, он не знал, что в оружии находись боевые патроны.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алека Болдуина подали в суд