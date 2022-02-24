София, , 13:12 — REGNUM В течение ближайших нескольких дней официальная София проведет масштабную акцию по эвакуации болгарских граждан с Украины. Об этом 24 февраля заявил президент Болгарии Румен Радев, передает БНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

По словам главы болгарского государства, в сопредельное государство будут отправлены дополнительные автобусы и поезда, которые вывезут в Болгарию несколько тысяч болгар.

«В числе тих лиц будут и граждане Болгарии, и наши соотечественники, имеющие паспорта других государств и проживающие на Украине», — резюмировал, в частности, Р. Радев. — Для нас важна судьба каждого». Как ожидается, до конца дня 24 февраля из Одесской и Черновицкой областей, где компактно проживают представители болгарской диаспоры, будут вывезены до 800 человек. Всего из Украины планируется эвакуировать более 4 тыс. болгар.

Напомним, ранее правительство Болгарии выступило с осуждением акции Российской Федерации по защите интересов жителей ДНР и ЛНР.