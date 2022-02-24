Пушкин, Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили и взяли под стражу в суде 20-летнюю Юлию Матвееву, которая в пьяном состоянии села за руль автомобиля Porsche Macan и врезалась в автомобиль, за рулем которой находилась многодетная мать. В результате ДТП женщина погибла. Об этом приговоре 24 февраля сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Смертельное ДТП в Пушкине (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) Vk.com/spb_today

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло 30 марта 2020 года. Матвеева, получившая водительское удостоверение за три месяца до аварии. В тот роковой вечера она села за руль своего белого Porsche Macan в состоянии алкогольного опьянения. Как установили в суде, набрав скорость не менее 99 км/ч она попыталась проехать на красный сигнал светофора перекресток улицы Оранжерейной и Октябрьского бульвара в городе Пушкин, когда на него на зеленый сигнал светофора выехал Volkswagen Tiguan, за рулем которого находились 26-летняя мать троих детей Светлана Г. и пассажир. Оба получили тяжелые травмы, а спустя месяц от полученных травм Светлана скончалась в больнице от сочетанной тупой травмы головы и грудной клетки.

В мае 2020 года в отношении Матвеевой было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

В судебном заседании подсудимая свою вину не признала, указав, что алкоголь перед ДТП не употребляла, причиной ДТП считает неисправность тормозной системы автомобиля.

«С учетом позиции государственного обвинителя, отсутствия раскаяния, подсудимая признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд лишил подсудимую права управлять транспортными средствами на срок два года 10 месяцев», — уточнили в прокуратуре.

Как утончили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга, Матвеева была взята под стражу в зале суда немедленно. Также Пушкинский районный суд взыскал с Матвеевой в счет компенсации морального вреда в пользу мужчина погибшей — 1,3 млн рублей, в пользу трех несовершеннолетних детей погибшей — 3 029 841 рубль, каждому, в пользу представителя несовершеннолетних — 1 029 841 рубль.

Отметим, на момент ДТП Матвеевой было 19 лет. Porsche Macan ей подарил отец, по данным некоторых СМИ — экс-депутат муниципального образования «Город Пушкин» Виктор Матвеев.

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