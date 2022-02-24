Стокгольм, , 13:17 — REGNUM Министр обороны Швеции Петер Хультквист совместно с премьер-министром Магдаленой Андерссон и главой МИД страны Анн Линде представил актуальную информацию по поводу последних событий на Украине. Об этом сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

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Министр обороны Швеции заявил, что «российское вторжение» представляет угрозу порядку европейской безопасности и, следовательно, интересам и суверенитету Швеции.

«Вооруженные силы Швеции готовы действовать самостоятельно и вместе с военными из других стран в случае угрозы нашим интересам и нашей стране. Прямо сейчас мы готовим решение о дальнейшей поддержке Украины», — заявил Хультквист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.

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