Калуга, , 13:10 — REGNUM «Там, где мечтают медведи» — фильм с таким названием посмотрели старшеклассники 13-й калужской школы. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, сеанс прошел в рамках реализации образовательного проекта «Киноуроки в школах России»: ученикам демонстрируют короткометражные фильмы, направленные на формирование у зрителей правильных ценностей и нравственных установок. Ленты посвящены доброжелательности, бескорыстию, любви к труду. За просмотром следует обсуждение, а также социальные практики, помогающие закрепить понятия, которые раскрывает фильм. Школы алужской области подключились к проекту в прошлом году, и киноуроки с успехом проходят во всех классах: от первых до выпускных.

В калужской школе прошел воспитательный киносеанс Пресс-служба Городской думы Калуги

Участником воспитательного сеанса в 13-й школе стал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. Он произнес вступительное слово перед учениками, призвав школьников не вестись на яркую оболочку современных блокбастеров, а быть внимательными к содержанию фильмов, извлекать из них жизненные уроки.

«Это очень полезный проект, все мы в детстве смотрели фильмы, все учились на примерах киногероев. На кого-то хотелось быть похожим, на кого-то совершенно не хотелось. Мне кажется, это хорошая форма педагогической работы, она позволяет корректировать у детей восприятие жизни, заставляет задуматься о важных вещах», — прокомментировал Юрий Моисеев.