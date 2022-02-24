Варшава, , 13:10 — REGNUM 24 февраля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в ходе брифинга заявил, что Варшава будет «требовать у всего мира» ввести самые жестких санкций против России. Об этом передает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы однозначно будем добиваться того, чтобы Европейский совет, все страны Европейского союза ввели далеко идущие санкции против России. Чтобы Россия почувствовала далеко идущие экономические, политические последствия, чтобы не дать Владимиру Путину аннексировать страну», — заявил Петр Мюллер.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию, заявил в обращении к нации в четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин. Целью операции, по словам российского лидера, будет защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду киевского режима.

По сообщениям Минобороны России, данная операция не угрожает мирному населению Украины.