Берлин, 24 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Германия должна поставить Украине оружие после начала операции РФ, заявил немецкий консервативный политик Норберт Рёттген. Об этом сообщает 24 февраля Politico.

Бундестаг. Берлин

«Раньше я был против этого, потому что всегда говорил, что это лишит возможности вести диалог… но этого больше не существует, и когда на страну нападают, мы обязаны отправить им то, что им нужно для самозащиты, включая оружие», — сказал Рёттген.

Всего два дня назад канцлер Германии Олаф Шольц, который должен выступить менее чем через час, был непреклонен в том, что отправка оружия не выход.