Стокгольм, , 13:12 — REGNUM Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 24 февраля выступила на срочной пресс-конференции, где заявила о начале полномасштабного «вторжения» России на территорию соседней Украины. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Стокгольм, Швеция

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«Сегодня началась новая мрачная глава в истории Европы. Россия вторгалась в европейскую страну и угрожает демократическому правительству. Сейчас Россия осуществляет вооруженное нападение на Украину», — заявила Магдалена Андерссон на пресс-конференции.

Премьер-министр Швеции примет участие в заседании Европейского совета вечером 24 февраля, где будет принято решение о новом пакете санкций против России, который пойдет «дальше и ударит сильнее, чем когда-либо прежде». Она проинформировала общественность, что уже связалась с лидером оппозиции Ульфом Кристерссоном и пригласила лидеров всех партий риксдага на встречу, чтобы найти политический консенсус по этому вопросу.

Наконец, премьер-министр страны обратилась к шведскому народу и заверила, что ее правительство следит за развитием событий и примет необходимые решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.

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