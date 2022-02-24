Москва, , 13:07 — REGNUM Фракция ЛДПР в Госдуме поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине, говорится в заявлении фракции ЛДПР в Государственной думе, распространенном в четверг.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Президент призвал все парламентские партии к солидарности. И ЛДПР эту солидарность проявит», — отмечается в документе.

Депутаты подчеркивают, что ЛДПР воспринимает «безопасность России и нерушимость наших границ как святое», о чем неоднократно заявляла.

«Пересечением красной линии стала подготовка к вступлению Украины в НАТО и заявления о восстановлении там ядерного оружия. Это разрушало всю концепцию обороны России, и эта проблема уже решается силами Минобороны РФ», — подчеркивается в заявлении.

«Решение президента РФ провести военную спецоперацию в интересах защиты русского населения и рубежей России — это миротворческая миссия, пример дальновидной, упредительной политики», — отмечается в документе.

Депутаты фракции ЛДПР добавили, что гордятся «русской армией за проявляемый сегодня профессионализм по обеспечению безопасности России и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов».

«Корень происходящих на Украине событий — хамское, агрессивное поведение США и подконтрольных ей военных институтов. На протяжении 30 лет они перекраивали мир в ущерб интересам целых стран и народов. А Россия много лет терпела продвижение НАТО на Восток Европы, хотя это создавало для нас все новые и новые угрозы», — отмечается в заявлении фракции.

В ЛДПР также напоминают, что США отвергали все опасения России и мирные предложения по демилитаризации Восточной Европы. «По сути, коллективный Запад сам довел ситуацию до кризиса своими усмешками и отказом от всех предложений России. Более того, они прямым текстом подстрекали украинских националистов расквитаться с русскими на Донбассе и в Крыму за свои решения», — отмечается в документе.

В ЛДПР также убеждены, «что в сложившейся ситуации лучшей стратегией безопасности для стран Восточной Европы, втиснутых в НАТО в последние десятилетия, будет их добровольный отказ от созданных там военных угроз России».