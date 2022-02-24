ЛДПР считает примером дальновидной политики решение о спецоперации
Москва, 24 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР в Госдуме поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине, говорится в заявлении фракции ЛДПР в Государственной думе, распространенном в четверг.
«Президент призвал все парламентские партии к солидарности. И ЛДПР эту солидарность проявит», — отмечается в документе.
Депутаты подчеркивают, что ЛДПР воспринимает «безопасность России и нерушимость наших границ как святое», о чем неоднократно заявляла.
Депутаты фракции ЛДПР добавили, что гордятся «русской армией за проявляемый сегодня профессионализм по обеспечению безопасности России и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов».
В ЛДПР также напоминают, что США отвергали все опасения России и мирные предложения по демилитаризации Восточной Европы. «По сути, коллективный Запад сам довел ситуацию до кризиса своими усмешками и отказом от всех предложений России. Более того, они прямым текстом подстрекали украинских националистов расквитаться с русскими на Донбассе и в Крыму за свои решения», — отмечается в документе.
В ЛДПР также убеждены, «что в сложившейся ситуации лучшей стратегией безопасности для стран Восточной Европы, втиснутых в НАТО в последние десятилетия, будет их добровольный отказ от созданных там военных угроз России».