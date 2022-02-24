Новосибирск, 24 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Заельцовский районный суд Новосибирска признал бывшего зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина виновным в хищении на Новосибирском авиаремонтном заводе. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Egov-buryatia.ru Алексей Мишенин (слева)

По версии следствия, в результате действий обвиняемого, который на тот момент уже работал в правительстве Бурятии, совместно с иными лицами были похищены более 67,7 млн рублей предприятия. Мишенин полностью признал свою вину.

В результате судья приговорил подсудимого к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

«При назначении наказания судом учтены фактические обстоятельства совершенного преступления, также приняты во внимание данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, явка с повинной, полное признание вины…», — добавили в суде.