Алжир, 24 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун завершил официальный двухдневный визит в регион Персидского залива. Как сообщает Algerie Presse Service, президент страны посетил Кувейт, где провёл ряд встреч с руководством страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, главы Кувейта и Алжира договорились о сотрудничестве по ряду вопросов региональной политики.

Так, лидеры двух стран договорились поддерживать совместные инвестиционные развития в африканских странах. В частности, это касается региона Сахеля-Сахары. Инвестиции в регион будут совместно осуществлять Кувейтский фонд арабского экономического развития и Алжирское агентством международного сотрудничества в интересах солидарности и развития.