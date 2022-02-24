Донецк, , 13:05 — REGNUM По информации разведки Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР), в настоящее время подразделения украинских силовиков ведут подготовку к отходу из Авдеевки. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба НМ ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По данным нашей разведки, подразделения 25-й бригады готовятся к отходу из оккупированной Киевом Авдеевки», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ заминировали цех серной очистки Авдеевского Коксохимического завода и подстанцию, которая его питает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населенный пункт Логвиново, находящийся на территории ДНР, был в течение 35 минут три раза обстрелян украинскими боевиками.