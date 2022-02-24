Новосибирск, , 13:03 — REGNUM Доследственная проверка организована по факту по факту схода тележки локомотива на Западно-Сибирской железной дороге. Об этом ИА REGNUM сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Железнодорожная станция Enigma

Предварительно установлено, что ночью 23 февраля во время маневровых работ на станции Инская у локомотива на стрелке произошло смещение трёх передних осей, в результате чего произошёл сход одной тележки.

В настоящее время осмотрено место происшествия — разрушений конструкций железнодорожного полотна не установлено, пострадавших нет.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и ущерб, причиненный ОАО «РЖД».