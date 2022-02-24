В Новосибирской области начата проверка из-за схода тележки локомотива
Новосибирск, 24 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Доследственная проверка организована по факту по факту схода тележки локомотива на Западно-Сибирской железной дороге. Об этом ИА REGNUM сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
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Железнодорожная станция
Предварительно установлено, что ночью 23 февраля во время маневровых работ на станции Инская у локомотива на стрелке произошло смещение трёх передних осей, в результате чего произошёл сход одной тележки.
В настоящее время осмотрено место происшествия — разрушений конструкций железнодорожного полотна не установлено, пострадавших нет.
Устанавливаются обстоятельства происшествия и ущерб, причиненный ОАО «РЖД».