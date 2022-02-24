Москва, 24 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Народные милиции Донецкой и Луганской Народных Республик после продолжительных боев по отражению агрессии Вооруженных сил Украины провели мобилизацию и создали группировку войск. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию.