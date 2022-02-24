Москва, 24 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Начало военной спецоперации России в Донбассе 24 февраля ожидаемо повлекло волну рекордных распродаж на российском рынке, спровоцировав приостановку торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«После возобновления сессии давление на отечественные активы лишь усилилось, и обороты замедлились лишь в ходе недавних торгов.

Пара доллар/рубль, которая и без того укреплялась в последние дни, открылась резким гэпом вверх и в моменте касалась рекордного уровня 89 руб., после чего скорректировалась под отметку 87 руб.

Пара евро/рубль, которая превысила психологический уровень 90 руб., отметилась в зоне 90,40 руб., а ближе к полудню отступила ниже 98 руб. После столь мощного обвала хотя бы символическая техническая коррекция выглядит уместно

Однако российскую валюту с большой долей вероятности ждут новые потери, поскольку ситуация вокруг Украины продолжает накаляться.

Давление на рубль оказывает не только лишь сам факт начала военных действий, но и ответная реакция Запада, который дружно вводит санкции в отношении РФ.

На фоне происходящего Банк России принялся спасать «россиянина», прибегнув к валютным интервенциям впервые с декабря 2014 года. Регулятор принялся продавать валюту для стабилизации курса рубля, что несколько охладило пыл долларовых быков.

Однако учитывая геополитическую обстановку, в том числе в вопросе грядущих санкций, рублю сейчас не светит восстановление, даже с подачи монетарных властей.

После локальной и преимущественно технической коррекции, которая может получить некоторое развитие, российскую валюту ждут новые потери», — считает эксперт.

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