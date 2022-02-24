Москва, , 13:00 — REGNUM Никто не хочет войны, но граждане РФ не могут быть оставлены без защиты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

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«Никто не хочет войны, в том числе и мы не хотим войны, но наши граждане не могут быть оставлены без защиты, без поддержки с нашей стороны это было бы преступлений. все что делается — делается правильно», — отметил Пискарёв.

Он обратил внимание на то, что в течение восьми лет жители ЛНР и ДНР подвергались массовым репрессиям, атакам террористическим, нападениям, бомбежкам.

«Следственный комитет России возбудил более 400 уголовных дел по фактам геноцида, применению запрещенных методов ведения войны», — привел он данные.

Глава комитета Госдумы уверен, что Россия принудит Украину к миру.

Что касается санкций, то, по мнению депутата, они обязательно вводились бы и так.

«Мы переживем все санкции, у нас есть возможности, чтобы сосредоточится и победить», — уверен Пискарёв.

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