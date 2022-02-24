Вологда, 24 февраля 2022, 13:00 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области выявили 1848 носителей коронавируса, 55 из них госпитализированы, сообщает оперштаб.
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По данным штаба, за сутки в регионе скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 3354 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки коронавирус подтвердился у 132 998 человек.