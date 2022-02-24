Екатеринбург, 24 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Яндекс получил штраф в 200 тысяч рублей за ненадлежащее оформление контекстной рекламы екатеринбургского ЖК «Северное сияние». Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Свердловской области.

Uriston.com Штраф

Реклама жилищного комплекса была размещена в поисковой системы Яндекс и не содержала ссылку на сайт наш.дом.рф. Это условие является обязательным, поскольку ЖК строится с привлечением средств дольщиков.

В ведомстве отметили, что именно система Яндекс определила формат показа рекламного объявления. Рекламодатель не мог повлиять на этот процесс. Яндекс уже заплатил штраф без судебного разбирательства.