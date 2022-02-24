Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Санкт-Петербургская биржа с 12:30 мск возобновила торги в отношении всех видов ценных бумаг, остановленные утром 24 февраля из-за резкого падения рынка. Об этом сообщили в пресс-службе биржевой площадки.

Биржа Rafael Matsunaga

«Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» сообщает, что в отношении всех видов ценных бумаг <…> с 24 февраля 2022 года с 12:30 по московскому времени отменяется установленный ранее запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги», — говорится в сообщении.

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