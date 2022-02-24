Москва, , 12:56 — REGNUM Депутаты Государственной думы поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной миротворческой операции, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Её цель — защитить людей, проживающих на Украине», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратился к гражданам Украины и заверил, что мирным гражданам спецоперация ничем не грозит.

«Мирным гражданам спецоперация ничем не грозит», — подчеркнул парламентарий.

Володин также просит украинских военных сложит оружие.

«Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США, выполняя преступные приказы киевского антинародного режима», — отметил спикер Госдумы.

Володин также обратился к украинским парламентариям.

«Уважаемые коллеги, проявите благоразумие, волю. Если вы любите свою Родину, сделайте всё, чтобы Украина была мирным государством», — говорится в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ объявил о начале военной операции по просьбе ЛНР и ДНР.