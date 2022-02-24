Кострома, , 13:15 — REGNUM Часть гуманитарного груза, собранного для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, останется в Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат, руководитель общественной приёмной Дмитрия Медведева в регионе Сергей Деменков.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, до 1 марта область соберёт фуру с гуманитарной помощью — средствами личной гигиены, постельным бельём, продуктами питания. В дальнейшем часть груза будет направлена в Ростовскую область. Другая часть, в основном продукты, будут розданы беженцам, размещённым в пунктах временного пребывания.

«Около 75% того, что приносят в пункты сборы костромичи, составляют продукты. Остальное — хозяйственные и гигиенические товары. Очень много приносят вещей и питания для детей», — сказал Деменков.

По предварительным данным область готовится принять до 500 беженцев. Информации об их поступлении в регион пока нет.

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