Новосибирск, 24 февраля 2022, 12:55 — REGNUM Новосибирский аэропорт «Толмачёво» сообщил об отмене рейсов по внутренним южным направлениям. Отмечается, что это сделано по решению авиакомпаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Авиаперевозки
Авиаперевозки
Sean MacEntee

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«По решению авиакомпаний-партнеров аэропорта «Толмачево» временно отменены рейсы по таким внутренним южным направлениям, как Сочи, Анапа, Симферополь, Минеральные Воды, Геленджик, Ростов-на-Дону, Краснодар», — уточнили в аэропорту.

Отмечается, что информацию по возврату и обмену билетов необходимо уточнять также у авиаперевозчиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Новосибирска отменили два рейса из-за спецоперации на Украине.