Донецк, , 12:54 — REGNUM Населенный пункт Логвиново, находящийся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), был в течение 35 минут три раза обстрелян украинскими боевиками. Об этом 24 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Уточняется, что Логвиново было обстреляно ВСУ в 10:20 (совпадает с мск), в 10:38 и в 10:55.

Также указывается, что при этом украинские силовики применяли реактивные системы залпового огня «Град» и минометы калибром 120 мм. В общей сложности по территории ДНР было выпущено 104 боеприпаса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение последнего времени украинскими боевиками были обстреляны четыре населенных пункта на территории ДНР.