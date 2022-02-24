Иркутск, , 12:53 — REGNUM Спасатели Иркутской области обеспокоены ростом числа пожаров в регионе. Как сообщает сегодня, 24 февраля, территориальное ГУ МЧС РФ, в начала 2022 года в Приангарье произошло уже 832 пожара, на которых погибли 45 человек, 34 человека получили травмы, 217 человек спасены. Только за сутки 23 февраля было зарегистрировано 10 пожаров, четыре из которых произошло в частных жилых домах.

Пожар skeeze

За ночь 24 февраля в регионе произошло семь пожаров. Причем, в двухквартирном доме посёлка Шиткино Тайшетского района погиб мужчина 1959 года рождения. Дознавателями в составе следственно-оперативной группы проводится проверка по факту гибели человека.

На данный момент установлено, что мужчина не работал и злоупотреблял спиртным. Предварительная причина пожара — нарушение эксплуатации отопительной печи, рядом с которой и находился очаг пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января похожая трагедия произошла в Тулуне на улице Корчагина. На момент прибытия пожарных жилище было полностью охвачено огнём. В результате пожара погибла 38-летняя женщина и её 3-летний сын.

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