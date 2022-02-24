Москва, , 12:52 — REGNUM Народные милиции ДНР и ЛНР утром 24 февраля после продолжительных боёв по отражению агрессии вооружённых сил Украины на территорию республик провели мобилизацию и создали группировки войск. В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооружённых сил. Об этом 24 февраля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ», — отметил Конашенков.

Он добавил, что группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трёх километров, а группировка Луганской Народной Республики, наступая в направлении населённого пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра.

«Подразделения вооружённых сил Украины продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской Народных Республик», — говорится в заявлении Минобороны.

Конашенков добавил, что по данным разведки, отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

Ранее по теме: В ДНР заявили об отступлении ВСУ из Волновахи

Как сообщало ИА REGNUM, войска Луганской Народной Республики взяли под свой контроль город Счастье и станицу Луганскую. Наступление в этом направлении началось в 7:00 по местному времени 24 февраля.

Читайте также: В ДНР и ЛНР назвали главную задачу войск

В ДНР военные Донецкой Народной Республики успешно наступают в районе Волновахи. Украинские силовики из 53-й отдельной механизированной бригады несут потери и оставляют свои позиции, их штаб в городе Волноваха в спешке сворачивается.

Как заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, перед Донецкой и Луганской Народными Республиками стоит главная задача — взять под контроль Донецкую и Луганскую области в их административных границах.