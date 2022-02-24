Симферополь, 24 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Горячая линия в связи с приостановкой авиасообщения в Южном федеральном округе открыта в министерстве курортов и туризма Республики Крым, об этом 24 февраля сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«В связи с приостановкой авиасообщения в ЮФО гости Крыма могут обращаться на горячую телефонную линию Министерства курортов и туризма Республики Крым. Те, кому остро необходимо вернуться на материк, могут оставлять свои сообщения на горячей линии. Здесь же можно получить актуальную информацию и консультацию специалистов Минкурортов РК», — написал Аксёнов.

Он пояснил, что в настоящее время выехать из Крыма можно на автобусах и поездах, а в случае необходимости власти готовы просить Минтранс РФ об увеличении железнодорожного подвижного состава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Телефон горячей линии — 88 005 118 018.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля и до 2 марта приостановлена работа аэропортов Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Белгорода.