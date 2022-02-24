Варшава, 24 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Восемь пунктов приема беженцев с Украины будут подготовлены властями Польши, об этом заявили 24 февраля в МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Варшава

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Как отметил заместитель главы ведомства Павел Боссернакер, пункты в Люблинском и Подкарпатском воеводствах смогут предоставить беженцам помощь, питание и медицинскую помощь.

«Мы должны быть готовы к этому», — отметил он.

«Я думаю, что следующие 24 часа будут иметь решающее значение, когда речь заходит о действиях, которые мы предпринимаем», — добавил чиновник.

Польские СМИ также сообщили, что страна повышает свою боевую готовность, а солдат, как сообщается, отправили обратно в казармы и сказали, что их отпуск будет отменен.