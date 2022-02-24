Бухарест, , 12:50 — REGNUM Румыния не намерена оказывать активную военную помощь Киеву, и не станет отправлять свои войска на сопредельную территорию в связи с обострением общественно-политической обстановки в этой стране. Об этом 24 февраля в официальном выступлении в Бухаресте заявил председатель Сената Румынии Флорин Кыцу, передает Румынское телевидение.

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По словам Ф. Кыцу, официальный Бухарест намерен придерживаться политики невмешательства в сложившуюся на Украине ситуацию.

«Мы будем внимательно следить за развитием украинских событий, и по мере возможности оказывать соседям гуманитарную помощь», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, ранее правительство Румынии осудило действия Российской Федерации по поддержке ДНР и ЛНР.