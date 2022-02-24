Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Грузия поддержит лишь те антироссийские санкции, которые не повлекут ущерб для республики. Об этом 24 февраля сообщил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Я никогда не сделаю ничего, что могло бы потенциально ухудшить наше положение или затронуть интересы нашего народа», — сказал Гарибашвили.

Он также осудил проведение Россией военной операции и заявил, что Грузия поддерживает Украину. Премьер-министр также призвал к миру.

Гарибашвили добавил, что происходящее на Украине неизбежно коснётся Грузии, а также всего мирового порядка.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он отметил, что в случае вмешательства внешних сил попробуют вмешаться в ситуацию, ответ будет незамедлительным.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон на фоне событий вокруг Украины пообещал особую поддержку Грузии