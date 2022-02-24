Тбилиси, 24 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Грузия поддержит лишь те антироссийские санкции, которые не повлекут ущерб для республики. Об этом 24 февраля сообщил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

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«Я никогда не сделаю ничего, что могло бы потенциально ухудшить наше положение или затронуть интересы нашего народа», — сказал Гарибашвили.

Он также осудил проведение Россией военной операции и заявил, что Грузия поддерживает Украину. Премьер-министр также призвал к миру.

Гарибашвили добавил, что происходящее на Украине неизбежно коснётся Грузии, а также всего мирового порядка.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он отметил, что в случае вмешательства внешних сил попробуют вмешаться в ситуацию, ответ будет незамедлительным.