Москва, 24 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Сегодня, 24 февраля, японские авиакомпании начали отменять рейсы в Москву из-за начала военной спецоперации, которую начла России, для защиты населения ДНР и ЛНР.

Alexbuirds В аэропорту

Росавиация с 24 февраля ввела ограничения на полеты в 12 аэропортов на юге России. Ограничения введены до 2 марта.

Из-за осложнения обстановки на Украине приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.

ИА REGNUM сообщало ранее, в трёх аэропортах столицы России, во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», задержали и отменили 205 авиарейсов.

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