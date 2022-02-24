Уфа, 24 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Дорогу к Павловскому водохранилищу намерены обновить в текущем году в Башкирии. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Ремонт дороги

Сообщается, что в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Башкирии намерены привести к нормативу свыше 40 км республиканских и межмуниципальных дорог, которые ведут к местам отдыха и природным достопримечательностям в Стерлитамакской и Уфимской агломерациях. На эти цели предусмотрено свыше 620 млн рублей.

«Ремонт и строительство дорог, ведущих к туристическим местам, является одним из приоритетов в части развития региона. Мы начали приводить в нормативное состояние некоторые из них еще в прошлом году и останавливаться не планируем, в следующем году будем продолжать работу в этом направлении. Для нас важно, чтобы жители и гости Республики Башкортостан могли комфортно и безопасно добираться до полюбившихся им мест», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева.

Отмечается, что на дороге Благовещенск-Павловка планируют дорожные работы на двух участках общей протяженностью около пяти км. Обновить дорогу намерены и на участке между санаторием «Юматово» и деревней Уптино в Уфимском районе. Протяженность данного объекта ремонта составит порядка четырех км.

Сообщается, что всего в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Башкирии намерены обновить свыше 255 км автодорог, в том числе 36 объектов Стерлитамакской агломерации и 32 объекта Уфимской агломерации, 99 объектов ремонта автодорог республиканского и межмуниципального значения, не входящих в эти агломерации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ремонт дорог в Башкирии планируют начать в мае.