Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 24 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Сразу пять пожилых жительниц Ленинска-Кузнецкого в возрасте от 78 до 87 стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба — около 1,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД РФ.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

Как выяснили полицейские, пожилым женщинам звонили на стационарный телефон и представлялись дочерью или внучкой — сообщали будто совершили ДТП и теперь требуются деньги на лечение и оплату услуг адвоката. За деньгами к пенсионерам приезжал курьер. После передачи денег потерпевшие связывались с родственниками и узнавали, что с ними всё в порядке.

В настоящее время возбуждены пять уголовных дел по статье Мошенничество».