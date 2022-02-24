Лос-Анджелес, США, , 12:46 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс заявила, что подаст в суд против компании TriStar Entertainment, которая занималась её опекой. Об этом 24 февраля пишет TMZ.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, Спирс пригрозила TriStar Entertainment судом в своём посте в личном Instagram-аккаунте, однако позже удалила эту публикацию. Артистка обвинила менеджеров компании в том, что те «пытались убить» её. В TriStar Entertainment утверждения Спирс назвали «полностью ложными, а также крайне оскорбительными, разрушительными и неприемлемыми».

ИА REGNUM напоминает, что отец Бритни Спирс Джейми Спирс заключил сделку с TriStar Entertainment ещё в начале опеки над певицей. Компания должна была помочь ему с управлением финансов артистки.

Читайте ранее в этом сюжете: Бритни Спирс получит $15 млн за свои мемуары