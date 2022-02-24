Киев, , 12:46 — REGNUM Так же как Нюрнбергский трибунал стал ключевой основой денацификации Германии, процесс в Киеве станет основой для денацификации Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 февраля, комментируя заявление Следственного комитета РФ.

Киев (сс) Andrzej Harassek

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Ранее в СК сообщили о намерении привлечь к уголовной ответственности причастных к убийствам мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Среди фигурантов будущего процесса упомянуты в том числе бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, экс-губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, экс-председатель Верховной Рады Александр Турчинов, бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, бывший начальник Генштаба Виктор Муженко, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

« Заявление Следственного комитета России о привлечении к уголовной ответственности ряда крупных политических и военных фигур киевского режима имеет очень большое значение. Аваков, Коломойский, Турчинов, Гелетей, Муженко, Геращенко, Гриценко, Ярош и прочие лица, о которых идёт речь в этом заявлении СК, должны оказаться на скамье подсудимых и быть. И не только они, конечно. В зависимости от дальнейшего поведения Владимира Зеленского и его ближайшего окружения речь, вполне вероятно, пойдёт и о них.

Ставший плодом военного переворота 2014 года режим Турчинова — Зеленского уже совершил большое число преступления самого тяжёлого свойства и ещё, не исключаю, совершит их. Это не только преступления в Донбассе, детально задокументированные Следственным комитетом России. Это преступления в Киеве, в Одессе, в Харькове, других украинских городах, по всей Украине, где во время и сразу после переворота 2014 года началось уничтожение русских активистов, всех противников самопровозглашённой хунты. И эти репрессии продолжались все последующие годы и идут сегодня.