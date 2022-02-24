Минск, , 12:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине следует пойти на уступки требованиям России, передает Sputnik.

«Да, они (требования) будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию.