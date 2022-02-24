Брянск, , 12:42 — REGNUM В Брянской области за прошедшие сутки госпитализирован 121 новый ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля в региональном оперативном штабе. Выписаны после лечения 916 человек, 11 скончались от осложнений.

Пустая палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 138 603 носителей инфекции, в том числе 1 278 диагнозов подтверждено за минувшие сутки. Выздоровели 114 807 человек, скончались от осложнений 3 442 пациента.

Лаборатории региона выполнили 1 539 395 исследований на коронавирус.