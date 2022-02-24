Москва, 24 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Российский малый и средний бизнес опасается иметь счета в малых банках из-за рисков их закрытия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в РФ в 2022 году уйдут с рынка до 30 банков.

Mark Moz Банк

«Я согласен с этим прогнозом, — сказал Головченко. — В России банковский сектор на 90 процентов (по активам и операциям) контролируется первой пятёркой, в первую очередь государственных банков. Поэтому остальным банкам достаются, что называется, «крошки со стола». Причина простая — экономика на 80% под госпредприятиями, а они все обслуживаются в госбанках. Малый и средний бизнес боится иметь счета в малых банках из-за рисков их закрытия. Страховка покрывает только 1,4 млн рублей. Поэтому никто не хочет рисковать. Ипотека и другие большие кредиты тоже на 90% выдаются госбанками».

Таким образом, как полагает Головченко, у малых частных банков просто нет рынка.

«А последние события (падение стоимости акций и облигаций) несут ещё большие риски для банков. Им надо будет как-то покрывать убытки на балансах. Это смогут не все. А значит, и уйдут с рынка. Наш банковский сектор очень монополизирован. Как, в общем-то, и вся остальная экономика России», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что вопрос покрытия банками той или иной территории постепенно теряет актуальность из-за развития цифровых технологий.