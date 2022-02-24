Ярославль, 24 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Ярославле аэропорт «Туношна» предупредил граждан о приостановке полётов в Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Аэропорт «Туношна»

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине, решением Росавиации приостановлены полеты в ряд аэропортов юга России. По состоянию на 24 февраля 2022 авиакомпания «Азимут» приостанавливает полеты по маршруту Ярославль-Краснодар-Ярославль в период с 04:47 25 февраля 2022 года до 03.45 2 марта 2022 года», — сообщается в заявлении.

Рейсы в Сочи и Минеральные воды продолжатся в штатном режиме.