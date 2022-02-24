Париж, 24 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Индекс Парижской фондовой биржи упал на 4% после начала военной операции на Украине, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Фондовые рынки сильно отреагировали на начало военной операции. Эта тенденция характерна не только для Франции.

Первыми пострадали азиатские фондовые рынки. Гонконг потерял более 3% после начала военной операции. На закрытии индекс Dow Jones упал на 1,38% до 33 131,76 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс отменил 24 февраля свою запланированную поездку в город Анже на западе Франции в связи с проведением совета национальной обороны.